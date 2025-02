União Corinthians volta a perder para Brasília e sai do G-4 do NBB

União Corinthians, de Vithinho (com a bola), foi dominado pelo Brasília. Matheus Maranhão / Caixa Brasília Basquete/Divulgação

No terceiro encontro da temporada, o Brasília Basquete voltou a vencer o União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, nesta sexta-feira (14). O jogo válido pelo returno da fase de classificação do NBB foi dominado pelo time do Distrito Federal, que se manteve na terceira posição com 17 vitórias e nove derrotas, enquanto o time gaúcho caiu do quarto para o quinto lugar, agora com 10 derrotas em 24 rodadas.

A exemplo do que ocorreu no confronto do primeiro turno, disputado em Lajeado, e das quartas de final da Copa Super 8, que foi realizado em Brasília, a equipe comandada por Rodrigo Silva não conseguiu superar o rival.

O primeiro quarto começou com um leve domínio dos gaúchos. Porém, aos poucos, o time dirigido por Dedé Barbosa foi assumindo o controle das ações e após uma sequência de três ataques, dois deles com chutes certeiros do perímetro de Gemadinha, virou e abriu 10 de frente.

Na segunda parcial, Felipe Vezaro voltou on fire e comandou uma reação do União, que virou o marcador com pouco mais de quatro minutos. Mas Brasília se recuperou e com quatro bolas de três seguidas assumiu a frente, mantendo a vantagem até o fim do período (49 a 38).

O terceiro quarto voltou a ter a equipe da casa apostando em arremessos da linha de três, enquanto os gaúchos seguiam buscando o jogo mais interno. A diferença chegou a cair de 11 para seis pontos. Mas a mão certeira de Lucas Lacerda definiu em poucos minutos, que o Brasília voltasse a liderar com 18 de vantagem (76 a 58) ao final desta período.

Com a larga diferença, Brasília teve tranquilidade para administrar os 10 minutos finais e fechar por confortáveis 95 a 71.

Nos demais jogos da sexta, o Sesi-Franca venceu o Mogi Basquete, em Mogi das Cruzes, por 91 a 81, e ultrapassou o União Corinthians na disputa pelo quarto lugar. No Rio de Janeiro, o Vasco bateu Pato Basquete por 98 a 86 e chegou ao 10º lugar.