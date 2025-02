'Um beijo do chefe não deveria acontecer em nenhum ambiente', diz Jenni Hermoso

A atacante Jenni Hermoso afirmou nesta segunda-feira que o beijo de Luis Rubiales, agora ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, nunca deveria ter acontecido. Em seu testemunho no julgamento do caso, a jogadora da seleção da Espanha disse que um beijo na boca de um chefe "não deveria acontecer em nenhum ambiente social ou de trabalho".

O beijo de Rubiales em Hermoso aconteceu durante a cerimônia de premiação após a disputa da final da Copa do Mundo de 2023. Após entregar a medalha a sua compatriota, que havia se sagrado campeã mundial com a Espanha, o então dirigente esportivo deu um beijo na boca da atacante.

"Senti que foi totalmente fora de contexto", declarou a atleta de 34 anos, considerada uma das melhores do mundo. "Eu estava sendo beijada pelo meu chefe e isso não acontece, não deveria acontecer em nenhum ambiente social ou de trabalho", afirmou, durante o início do julgamento do caso, nesta segunda. "Como mulher, eu me senti desrespeitada."