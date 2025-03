Tsitsipas supera Grieskpoor e faz 3ª final do ATP de Dubai buscando desencanto contra Aliassime

Tallon Griekspoor chegou à semifinal do ATP 500 de Dubai embalado por derrubar o principal favorito, Daniil Medvedev. Mas a empolgação chegou ao fim nesta sexta-feira, ao ser eliminado pelo último cabeça de chave vivo no torneio, Stefanos Tsitsipas (4º favorito). O grego avançou à final, na qual encara o canadense Félix Auger-Aliassime, com duplo 6/4 após somente 1h23 de jogo.

Desde abril de 2024 sem fazer uma decisão, Tsitsipas espera acabar com o jejum em Dubai, onde bateu na trave duas vezes. Ele perdeu as decisões de 2019 para o suíço Roger Federer e do ano seguinte para o sérvio Novak Djokovic, dois rivais que lideraram o ranking por muitos anos.

Em busca de retorno ao Top 10 da ATP - ocupa a 11ª colocação - desta vez o grego chega à decisão como favorito. Será sua 30ª final na carreira, na qual buscará o 12º troféu. A rivalidade com Aliassime, que tem sete conquistas na carreira, chega ao 10º duelo, com o grego em boa vantagem de 6 a 3.

Para avançar à final, Tsitsipas contou com um saque preciso - não permitiu break points no primeiro set - e quebrando na terceira oportunidade que teve na partida. Com 4 a 4, ele forçou nas devoluções a abriu 5 a 4. Depois foi só manter o serviço para fechar a parcial.

O segundo set começou ainda melhor, com o grego abrindo logo 3 a 1. Novamente sem ter o serviço ameaçado, fechou por novo 6 a 4 em pontos diretos. Ainda em quadra, Tsitsipas aproveitou para prever uma final sem favoritos.

"Obviamente, Félix tem jogado muito bem e todos estão cientes disse no tour. Vou entrar em quadra e tentar o meu melhor e ver o que ele faz. Vamos deixar isso (favoritismo) para o melhor jogador."

Na primeira semifinal do dia, Félix Auger-Aliassime encarou o empolgado francês Quentin Halys, algoz do favorito Andrey Rublev na estreia e que vinha passando bem por seus oponentes. O canadense sofreu, mas buscou a virada, por 5/7, 6/4 e 6/3 para avançar à decisão.

No primeiro set, Qualys quebrou para abrir 3 a 1, mas permitiu a igualdade logo depois, por 3 a 3. Com 5 a 4, desperdiçou três set points, mas fechou em nova quebra, por 7 a 5 na primeira oportunidade no game.