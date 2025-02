Trump realiza visita histórica ao Super Bowl

Além de Trump, o grande espetáculo do esporte americano - a decisão entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs - atraiu este ano uma multidão de convidados de luxo, incluindo a popstar Taylor Swift e o craque argentino do futebol Lionel Messi.

Após aterrissar procedente do estado da Flórida, Trump se dirigiu em uma caravana presidencial do aeroporto até o centro de Nova Orleans.

Uma vez no Superdome, o mandatário apareceu brevemente no campo e se reuniu com socorristas e parentes das vítimas do ataque de 1º de janeiro em Nova Orleans, no qual 14 pessoas morreram em um atropelamento em massa durante a celebração do Ano Novo.