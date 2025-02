Três fatores que podem decidir o Super Bowl a favor do Philadelphia Eagles

Saquom Barkley é o grande destaque do Eagles na temporada. Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Philadelphia Eagles busca a revanche diante do Kansas City Chiefs no Super Bowl LIX. Para tentar superar os atuais bicampeões, o time de Jalen Hurts e companhia conta com alguns trunfos que podem decidir a final a favor dos Eagles.

Saquom Barkley

O primeiro e mais decisivo fator é o running back Saquom Barkley, o grande favorito ao prêmio de jogador ofensivo do ano na NFL. Na final de conferência diante do Washington Commanders, ele anotou três touchdowns e somou 118 jardas, com direito a um touchdown numa big play de 60 jardas.

Aos 27 anos, Barkley tem a agilidade e a capacidade de "costurar" as defesas como suas principais características. O corredor chegou nesta temporada ao time e varreu a NFL, somando mais de 2 mil jardas na temporada regular, um dos melhores desempenhos de todos os tempos.

Alvos confiáveis

Com o destaque conquistado pelo jogo terrestre ao longo do ano, a tendência é de que a defesa dos Chiefs tente tirar a fluidez do ataque por terra. Neste caso, o quarterback Jalen Hurts tem a missão de variar as chamadas.

No jogo aéreo, Hurts tem três alvos confiáveis: os recebedores A.J. Brown e DeVonta Smith e o tight end Dallas Goedert.

Pouco interceptado na temporada, o quarterback também tem a tarefa de proteger bem a bola, auxiliado por uma boa linha ofensiva.

Defesa dominante

A defesa de Philadelphia terminou a temporada regular na liderança de todas as principais estatísticas: menos jardas totais (4.732), menos jardas por jogo (278) e menos pontos por jogo (17).

As principais caras da atual defesa dos Eagles são o linebacker Zack Baun, eficiente em tackles para perdas de jardas e em forçar turnovers, e o defensive tackle Jalen Carter, que pode ser decisivo para conter o ataque adversário e garantir o domínio no front defensivo.

Além deles, a defesa encontrou uma fórmula muito eficiente nesta temporada ao mesclar calouros promissores vindos do Draft e a presença de atletas já consolidados na secundária, como o cornerback Darius Slay e o safety C.J. Gardner-Johnson.