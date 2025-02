Três fatores que podem decidir o Super Bowl a favor do Kansas City Chiefs

Worthy pode ser uma peça bastante utilizada no Super Bowl contra os Chiefs. JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Para conquistar o tricampeonato histórico do Super Bowl, o Kansas City Chiefs vai precisar contar com nomes importantes nas conquistas passadas e ousar como costuma fazer. Manter a espinha dorsal de um time vencedor vem sendo um acerto da franquia, que está brigando no alto desde 2018.

O duelo contra o Philadelphia Eagles, no Super Bowl LIX, no dia 9 de fevereiro, em Nova Orleans, promete ser equilibrado. As equipes se enfrentaram recentemente, na final disputada em 2023. Na ocasião, vitória dos Chiefs por 38 a 35, e alguns personagens que seguem na equipe foram decisivos.

Separamos três fatores que podem ser determinantes para os Chiefs vencerem o Super Bowl LIX e conquistarem o tricampeonato.

Conexão entre Patrick Mahomes e Travis Kelce

Kelce e Mahomes conquistaram diversos títulos juntos. JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kansas City tem o melhor quarterback da NFL, que tem ao seu lado um dos melhores tight end da história da liga. A conexão entre Patrick Mahomes e Travis Kelce já rendeu resultados bastante positivos para os Chiefs. Porém, esta pode ser a última vez dos dois juntos, visto que o tight end pode se aposentar após a partida.

No Super Bowl LVII, Kelce foi o principal alvo de Mahomes para bater os Eagles. Foram seis recepções, 81 jardas e um touchdown. Com 35 anos, ele está longe do seu auge, mas ainda pode ser importante em momentos difíceis que podem surgir ao longo da partida. Ao longo de 109 partidas, a dupla totaliza 8.126 jardas e 56 touchdowns, sendo a maior marca da história da NFL.

Pressão da linha defensiva

Pressionar Jalen Hurts e neutralizar Saquon Barkley serão missões complicadas para a defesa dos Chiefs. Além do talento de ambos o jogadores, a linha ofensiva de Philadelphia é uma das melhores da liga. Para isso, os jogadores da linha defensiva de Kansas City precisarão trabalhar em alto nível.

Dois nomes serão fundamentais para impedir avanços e forçar erros. Chris Jones atua mais pelo meio da linha e será importante na neutralização de Barkley. Pelas laterais, o grego George Karlaftis terá o papel de incomodar Hurts. Nos playoffs, ele já conseguiu três sacks e vive o melhor momento da carreira.

Criatividade ofensiva

No outro duelo pelo Super Bowl entre as equipes, um dos diferenciais para os Chiefs vencerem foi a criatividade nas chamadas de ataque. O responsável na ocasião, além do treinador principal Andy Reid, era Eric Bieniemy. Atualmente, porém, o responsável pelo sistema ofensivo é Matt Nagy.