Transferências da Série A chegam à marca de R$ 1 bilhão; veja quem mais gastou

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, na apresentação de Paulinho. Fabio Menotti/Palmeiras

O futebol brasileiro segue sendo um dos que mais investe em reforços durante a janela de transferências. Assim como em 2024, em que foi gasto mais de R$ 1 bilhão em ambos os períodos de contratações, 2025 repete o caminho, visto que as 20 equipes da Série A do Brasileirão ultrapassaram a casa do bilhão em investimentos, com 131 reforços.

A marca deste ano já está próxima do acumulado no verão do ano passado, que foi o maior já registrado em uma única janela. Ao todo, ao primeiro período de 2024 teve R$ 1,124 bilhão em contratações. No segundo, o valor foi R$ 1,034 bilhão. Ao todo, R$ 2,162 bilhões na temporada.

O Palmeiras foi um dos clubes que mais gastou em 2025, sendo bastante agressivo no mercado pela falta de títulos expressivos no ano anterior. Foram R$ 233 milhões em apenas três jogadores.

O maior investimento foi em Paulinho, do Atlético-MG, contratado por 18 milhões de euros (cerca de R$ 115,8 milhões) além de dois atletas enviados ao clube mineiro: Gabriel Menino e o volante da base Patrick. Essa foi a maior transferência da história no mercado brasileiro.

Em 2024, o Botafogo foi o clube que mais gastou, com R$ 400 milhões em reforços. Nesta temporada, o Glorioso segue investindo para voltar a levantar taças. Ao todo, foram quase R$ 131 milhões de reais em três reforços.

O Bahia também ultrapassou a cifra dos R$ 100 milhões em 2025. Foram sete jogadores para reforçar o grupo de Rogério Ceni, num total de R$ 113,6 milhões. O destaque vai para o volante Erick, do Athletico-PR, que foi comprado por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,7 milhões).

Entre os times que mais contrataram, o Ceará e o Vitória estão empatados com 14 reforços cada. Pensando nos clubes gaúchos na elite, o Inter tem cinco contratações e gastou R$ 45,6 milhões; o Grêmio três, com gasto de R$ 12,7 milhões; e o Juventude com 11 contratações, sem gastos registrados.

Veja a lista de contratações e valores investidos