Tiquinho Soares evita prometer gols pelo Santos e revela ansiedade para jogar com Neymar

O Santos apresentou oficialmente o atacante Tiquinho Soares, que chega ao clube após se tornar um dos ícones das conquistas do Botafogo no Brasileirão e na Copa Libertadores. O jogador já vinha com o elenco no Campeonato Paulista e, inclusive, esteve em campo na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

Durante a coletiva de apresentação, Tiquinho destacou a responsabilidade de vestir a camisa do Santos e relembrou os grandes atacantes que passaram pelo clube. "Minha maior responsabilidade vestindo a camisa do Santos é fazer gols. É um clube gigante, onde passaram grandes jogadores. Espero estar bem para fazer um bocadinho do que esses caras fizeram aqui e poder representar o Santos", disse o atacante.

Apesar de não prometer um número específico de gols, o jogador garantiu comprometimento total. "Se eu fizesse uns 50, seria bom, né? Mas prometer gols é coisa para caras fora de série, como Ronaldo e Romário. Eles prometiam e faziam. Eu prometo me entregar ao máximo e trabalhar bastante. O gol é consequência do trabalho."

O nome de Neymar dominou parte da entrevista, com Tiquinho demonstrando empolgação para jogar ao lado do craque santista. "Estamos falando de um cara foda. Desculpa falar, mas é isso. O homem é embaçado! Todo mundo está ansioso. Espero que dê tudo certo. Quero estar à altura para ajudá-lo e ajudar o Santos."

O atacante ainda brincou sobre a expectativa: "Estou doidinho para treinar com ele e ver como ele desenrola. O mundo todo está ansioso para ver o Neymar jogar. Que eu possa estar no 11 junto com o homem."

Ao comentar sobre a estrutura do Santos em comparação com o Botafogo, Tiquinho ressaltou as boas condições de trabalho oferecidas pelos dois clubes. "Diferenças são poucas. O Botafogo fez um trabalho bacana no CT. Aqui no Santos também é bom, dá condições para treinar e desenvolver. Claro que todos os clubes têm que melhorar, mas é pouca diferença."

O atacante também revelou detalhes sobre sua escolha pelo Santos. "Quando surgiu a possibilidade, conversei com minha família e o professor Caixinha. Não sabia que o Neymar viria, mas quando ouvi o boato fiquei na expectativa. Bom que ele chegou na hora certa e eu também (risos)."

Sem fazer uma pré-temporada completa, Tiquinho admite que ainda busca o melhor ritmo de jogo. "Espero que mais 10 ou 15 dias sejam suficientes para estar no meu top físico. Estou muito feliz de vestir essa camisa pesada no futebol mundial. Vou melhorar para ajudar meus companheiros."

A apresentação de Tiquinho contou com a presença do ídolo Serginho Chulapa, que entregou a camisa do Santos ao novo reforço. O atacante encerrou a coletiva agradecendo o apoio e prometendo muito empenho para corresponder às expectativas.