Tiger Woods anuncia falecimento da mãe

"É com profunda tristeza que quero compartilhar que minha amada mãe, Kultida Woods, faleceu esta manhã", escreveu o 15 vezes campeão de torneios major no Instagram.

Sempre presente nos maiores triunfos do filho, Woods costumava falar com emoção sobre como o apoio da mãe o ajudou a moldar sua carreira, observando em uma entrevista que tinha mais medo dela do que do pai.