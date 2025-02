Thiago Monteiro vira sobre argentino e vai à 2ª rodada do Rio Open

Thiago Monteiro precisou de duas e 40 minutos para vencer na estreia. Divulgação / Fotojump/Rio Open

A primeira vitória brasileira no Rio Open é de Thiago Monteiro. Em uma batalha de duas horas e 40 minutos, o cearense de 30 anos derrotou o argentino Facundo Díaz Acosta, 119º do ranking mundial, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (3), para delírio do público que compareceu à Quadra Guga Kuerten.

Com a vitória, Monteiro agora espera o vencedor do confronto entre o chileno Alejandro Tabilo, terceiro cabeça de chave, e o taiwanês Tseng Chun-hsin, que veio do qualifying, que jogam ainda nesta noite de segunda-feira.

Número 99 do ranking mundial, Monteiro enfrentou dificuldades no set inicial, onde com apenas uma quebra Díaz Acosta assegurou a vitória por 6/3, vencendo 39% dos pontos jogados no saque do brasileiro.

A virada veio na segunda parcial, quando Thiago venceu 74% dos pontos disputados com seu primeiro serviço e 50% na segunda chance. Novamente um break point definiu o set, mas desta vez favorável a Monteiro.

O terceiro set foi de tirar o fôlego, não só pelos 31 graus abafados na noite carioca. Sem quebras, eles foram para o tie-break e o físico acabou favorecendo Thiago Monteiro, após Facundo Díaz Acosta sentir cãibras nos dois últimos pontos do 12º game e jogar o tie-break sem as melhores condições.

Agora, Thiago busca ao menos igualar suas duas melhores campanhas no Rio de Janeiro, que aconteceram em 2017 e 2024, quando ele parou nas quartas de final.