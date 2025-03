Thiago Monteiro leva virada de argentino e Brasil se despede do ATP 250 de Santiago

Última esperança brasileira no ATP 250 de Santiago, no Chile, Thiago Monteiro decepcionou e caiu nas oitavas de final nesta quinta-feira, após levar virada do argentino Ugo Carabelli. Depois largar bem e fazer 6 a 4, não conseguiu sustentar o bom jogo e deu adeus à competição caindo nas parciais seguintes por 7/6 (7/2) e 6/3.

Thiago Wild e Felipe Meligeni haviam se despedido na estreia, enquanto Gustavo Heide também deu adeus nas oitavas. Thiago Monteiro teve duas chances no segundo set para quebrar e abrir 6 a 5 e depois sacar para fechar, mas acabou não aproveitando. O argentino cresceu e dominou ao restante da partida.

Monteiro começou o jogo com tudo, logo abrindo 2 a 0 com uma quebra, que seria definitiva para fechar o primeiro set em 6 a 4. O argentino ameaçou o saque do brasileiro somente uma vez na parcial, sem sucesso.

O serviço era a arma do tenista verde e amarelo. Se o rival voltou melhor no segundo set, servir bem virou uma saída para Thiago Monteiro não se intimidar com o crescimento de Carabelli, levando a parcial igual e sem nenhum break point até 5 a 4.

No décimo game, o argentino pressionou o serviço de Monteiro e teve dois set points, mas não conseguiu aproveitar, para mais uma igualdade na parcial. Foi a vez de Monteiro, então, dar as caras na parcial e abrir boa vantagem no serviço adversário com 15 a 40. Novamente o sacador reagiu.

Na definição do set, no tie-break, as quebras ausentes ao longo de 12 games vieram rapidamente. Monteiro falhou primeiro, mas reagiu rápido para buscar o 2 a 2. Porém, se desestabilizou e viu Carabelli emplacar cinco pontos seguidos e empatar com 7 a 2.

O apagão do brasileiro no tie-break se estendeu para o terceiro e decisivo set, no qual largou perdendo o serviço, então sua arma. Carabelli é quem se amparava no serviço e, sem dar chances, fez logo 3 a 1. Com 5 a 3, o argentino desperdiçou três match points a seu favor com Monteiro escapando de um 0 a 40. Na quarta chance, contudo, fechou em 6 a 3 após 2h43 de jogo.

DERROTA EM DUPLAS