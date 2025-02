Thiago Maia retorna ao Santos, a pedido de Neymar, e clube assume dívida do Inter

A pedido de Neymar, Thiago Maia está de volta ao Santos. Após dias de negociações, o clube paulista chegou a um acordo com o Internacional para contar com o volante nesta temporada. Para isso, o Santos irá desembolsar 6,5 milhões de euros (R$ 39 milhões), sendo que 4 milhões de euros (R$ 24 milhões) correspondem a uma dívida do clube gaúcho com o Flamengo.

O Internacional já confirmou a saída de seu meio-campista, que não foi relacionado para a partida desta quarta-feira, contra o São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho. No início deste ano, o jogador chegou a negociar o retorno, mas o negócio não avançou à época.

As tratativas entre Santos e Internacional tiveram a participação de Neymar Pai. Thiago Maia é um amigo do camisa 10 santista, com o qual conquistou a medalha de ouro na Olimpíada do Rio, em 2016, no futebol masculino.

A dívida entre Inter e Flamengo diz respeito, justamente, à compra do atleta junto ao time rubro-negro, em 2024, pelos 4 milhões de euros devidos. Atualmente, a gestão de Alessandro Barcellos deve três parcelas, referentes a 700 mil euros (R$ 4 milhões), ao Flamengo.

O plano da diretoria, como ou sem a venda de Thiago Maia, era de quitar o débito com o Flamengo já em fevereiro. Agora, o Santos assume a dívida juntamente com a vinda do jogador, que chega para reforçar a equipe para as disputas do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro nesta temporada.