Tati Weston-Webb cai nas oitavas de final em etapa de Pipeline no Circuito Mundial

A brasileira Tatiana Weston-Webb se despediu da etapa de Pipeline do Circuito Mundial. A medalhista olímpica foi eliminada nas oitavas de final pela americana Lakey Peterson por 10,07 a 7,07. Luana Silva, outra representante nacional na disputa, também foi caiu nas oitavas na tradicional etapa havaiana do campeonato.

A disputa em Pipeline, que abre a temporada do Circuito Mundial, marcou também a estreia da parceria de Tati com Adriano Souza, o Mineirinho, seu novo treinador. A brasileira iniciou a temporada no embalo da medalha de prata conquistada na Olimpíada de Paris-2024.

Nas ondas havaianas, Tati havia estreado com um resultado abaixo do esperado, na rodada de abertura. Ela fora superada pela própria compatriota, por 12,60 a 9,16. Ambas se saíram melhores que a australiana Sally Fitzgibbons (6,17) na mesma bateria.

O resultado garantira as duas surfistas do Brasil nas oitavas de final. Após se destacar na estreia, Luana caiu de produção no início do mata-mata e foi derrotada pela australiana Tyler Wright por 8,26 a 7,60.