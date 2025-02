Swiatek arrasa Azarenka em rodada prejudicada pela chuva e com favoritas se dando bem em Dubai

Iga Swiatek foi surpreendida na semifinal de Doha, onde buscava o tetracampeonato, na semana passada, e descontou toda sua "ira" com estreia arrasadora diante da veterana russa Victoria Azarenka, de 34 anos, atropelada com direito a pneu em 1h15. A número 2 do mundo fez 6/0 e 6/2. A chuva atrapalhou os jogos do dia, muitos deles interrompidos em seu decorrer, mas sem surpresas às favoritas.

Apesar do placar elástico, Swiatek não poupou elogios à Azarenka após avançar às oitavas de final, na qual terá pela frente a ucraniana Dayan Yastremska, nesta quarta-feira. "Ela é uma lenda e tenho muito respeito por ela. A carreira dela é excelente e ainda está jogando superbem", afirmou a polonesa.

O jogo da número 2 do mundo atrasou oito horas e ela aproveitou para "brincar" enquanto aguardava pelo cessar da chuva. "Tirei um cochilo rápido e comecei a fazer alguns legos", revelou. "Infelizmente, tive de ir brincar. E também terminei de ler um livro."

Mesmo com atraso por causa da chuva, a rodada foi quase toda realizada e com as favoritas mostrando força. Atual campeã, Jasmine Paolini, cabeça 4, viveu uma situação inusitada. Ela tinha o match point para confirmar a vitória diante da alemã Eva Lys, quando sua partida foi paralisada por causa da condição climática. A italiana ficou com cara de poucos amigos no banco esperando a estiagem. Na volta, fechou o triunfo por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/5.

Favorita 9 e vivendo uma boa temporada, a espanhola Paula Babosa não tomou conhecimento da romena Elise Mertens, avançando sem problemas com 6/2 e 6/1. Cabeça 6 e buscando recuperar o ritmo, a Casaque Elena Rybakina passou EMS ETs corridos pela japonesa Moyuka Uchijima, com 6/2 e 6/3.