Super Bowl 2025: veja quais são as propagandas mais caras da TV americana

Anúncio da marca Doritos com jogadores do Chiefs.

A 59ª edição do Super Bowl , final da liga nacional de futebol americano dos Estados Unidos (NFL), acontece neste domingo (9). Para além do esporte, o evento chama atenção pela relevância comercial, seja a partir da venda de ingressos ou da transmissão de televisão que movimenta milhões de dólares .

Segundo a Fox, emissora dos EUA que transmite a partida, todos os espaços para anunciantes nos intervalos comerciais deste Super Bowl foram vendidos ainda no final do ano passado. Registrando uma cifra recorde, pelo menos 10 empresas compraram espaços de US$ 8 milhões (cerca de R$ 47 milhões) por 30 segundos. As informações são da CNBC.