Super Bowl 2025: horário e onde assistir a Chiefs x Eagles pela grande final da NFL

Chiefs e Eagles vão disputar o Super Bowl LIX. Arte GZH

Chegou a hora! O Super Bowl ocorre neste domingo (9), a partir das 20h (horário de Brasília), em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles se enfrentam no confronto, em uma revanche da grande final da NFL de 2023.

Além da partida que define o campeão da Liga Nacional de Futebol Americano, também haverá o show do rapper Kendrick Lamar no intervalo. Os Chiefs buscam o quinto campeonato, enquanto os Eagles querem o segundo título do Super Bowl.

Os Kansas City Chiefs, liderado por Patrick Mahomes, venceu o Bufallo Bills no duelo pela Conferência Americana (AFC) para garantir seu lugar no Super Bowl. Já o Philadelphia Eagles derrotou o Washington Commanders na decisão Conferência Nacional (NFC).

Data, horário e onde assistir ao Super Bowl 2025

Data: 9 de fevereiro (domingo)

9 de fevereiro (domingo) Horário: 20h

20h Onde assistir: ESPN, Disney+ e Rede TV!

De quem será o show no Super Bowl

O show do intervalo do Super Bowl 2025 receberá um dos grandes artistas da atualidade. O rapper Kendrick Lamar sobe ao palco de Nova Orleans após se consolidar como um dos grandes nomes do hip-hop, marcar o ano de 2024 com uma vitória na batalha de rimas contra Drake, seu rival, e se tornar o maior vencedor do Grammy 2025, no último domingo (2), por Not Like Us, que lhe rendeu cinco prêmios, incluindo o de Música do Ano.

K-Dot, como também é conhecido, nasceu em Compton, cidade ao sul de Los Angeles conhecida pela violência e por revelar nomes importantes do rap e do esporte. Kendrick tem 37 anos e é casado com Whitney Alford, com quem tem dois filhos.

Quanto custa para assistir ao Super Bowl LIX

Segundo o mercado de ingressos TickPick, o preço mais barato para o Super Bowl LIX custa US$ 6,6 mil (R$ 40 mil na cotação de 16 de dezembro), enquanto o preço médio do ingresso é de US$ 9,5 mil (R$ 57,7 mil).

Os dois times do Super Bowl dividem 35% dos ingressos. O time anfitrião, que será o New Orleans Saints, recebe 5%, e os 29 times restantes da NFL ficam com cerca de 1% cada e realizam loterias entre os detentores de ingressos para a temporada.

A NFL retém 25% dos ingressos para membros da mídia, parceiros comerciais e comunitários. A liga também distribui mais 500 ingressos.