Sorteio será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2025 ocorre nesta sexta-feira (6), a partir das 15h , na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Nesta etapa, serão conhecidos 40 jogos entre 80 equipes.

Como funciona o sorteio

Os 80 clubes da primeira fase da Copa do Brasil foram divididos em oito potes , que vão de A a H. No entanto , cada time tem apenas oito adversários como possibilidades (veja abaixo) .

A divisão ficou definida a partir do Ranking Nacional de Clubes. As equipes de menor colocação serão as mandantes dos duelos. A vaga à fase seguinte será decidida nos pênaltis em caso de empate.