Sindicato dos Árbitros do RS move ação de mais de R$ 400 mil contra ex-integrantes da diretoria 

Auditoria foi solicitada pela atual gestão da Safergs. Fernando Gomes / Agencia RBS

O Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado do Rio Grande do Sul (Safergs) move uma ação contra ex-integrantes da diretoria por supostos pagamentos indevidos. Entre os nomes citados está o do atual presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol (CEAF), Leandro Vuaden, vice-presidente do Safergs na gestão anterior.

Além dele, são alvos da ação Maicon Soes Zuge, que dirigiu o Safergs de 2018 a 2022, e o ex-tesoureiro Demodio Luiz da Silva Wagner.

O processo, que tramita em segredo de justiça, tem como base uma auditoria contratada pela atual gestão da entidade, presidida por Ingorn Kronbauer desde 1º de janeiro de 2023. A causa pede o ressarcimento de R$ 472.684,60.

Em dezembro de 2024, o Safergs requereu isenção do pagamento das custas processuais e alegou não ter receita para fazê-lo. Na ocasião, o pedido foi indeferido pelo Tribunal de Justiça (TJ-RS).

Procurado por Zero Hora, Ingorn Kronbauer preferiu não comentar o assunto e afirmou que o sindicato se posicionaria por meio de nota, não divulgada até a publicação desta reportagem.

O que dizem as partes

Leandro Vuaden conta que soube do processo através da imprensa e procurou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) na semana passada para tomar conhecimento do conteúdo da ação.

De acordo com o ex-árbitro, no que diz respeito ao seu nome, é questionado uma comissão de R$ 10 mil recebida em 2020 sobre um patrocínio intermediado por ele no valor de R$ 100 mil. Vuaden explica que a comissão era permitida pelo Safergs desde 2008, para incentivar a busca por patrocínios.

— No final de 2019, início de 2020, eu fui procurado por uma empresa para estampar a marca dela na manga da camisa, e eu prontamente atendi. Coloquei tudo em ata, narrando todos os fatos sobre o contrato. O valor do contrato foi de R$ 100 mil, que o sindicato recebeu. Por todo esse acordo estipulado pelo Safergs, eu fiz jus de 10% e não de 20% (como seria o limite permitido). Está tudo documentado — garante Vuaden.

Ainda conforme o ex-árbitro, a auditoria entende que entes associados ou eleitos não podem receber dinheiro de uma entidade sem fins lucrativos, como é o caso do Safergs. Ele afirma que, caso seja concluído que há irregularidade no procedimento, devolverá o valor.

Vuaden deve falar desse assunto e sobre as polêmicas de arbitragem no Gauchão, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (25), às 11h. ZH acompanhará ao vivo.