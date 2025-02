Simeone prevê jogaço contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões e dá recado: 'Estamos prontos'

O clássico espanhol entre Atlético e Real Madrid normalmente sempre é cercado de muita rivalidade em função da tradição que envolve os dois clubes. E quando esse encontro acontece em um torneio como a Liga dos Campeões, a expectativa é ainda maior. Seguindo essa linha de pensamento, o técnico Diego Simeone disse o que espera do confronto e esbanjou confiança para os dois jogos eliminatórios válidos pelas oitavas de final.

"O Real Madrid é um grande rival. A primeira coisa que me ocorreu (ao ser definido o torneio das oitavas de final do torneio europeu) é que será um jogaço. E estamos preparados", afirmou o treinador durante entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Acostumado a lidar com momentos de pressão ao longo da carreira, o treinador tratou de se blindar sobre o assunto e usou como estratégia o fato de, neste sábado, o Atlético de Madrid focar suas atenções somente no Valencia, adversário da 25ª rodada do Campeonato Espanhol.