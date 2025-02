Kendrick deve subir ao palco de New Orleans por volta das 22h (horário de Brasília), logo após o término do segundo quarto da partida. VALERIE MACON / AFP

Vencedor de cinco Grammys neste ano, Kendrick Lamar se apresenta neste domingo (9) no Super Bowl 2025. O show do rapper será realizado no intervalo da partida entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, que começa às 20h, duelo que vale o principal título da temporada do futebol americano.

Kendrick deve subir ao palco de New Orleans por volta das 22h (horário de Brasília), logo após o término do segundo quarto da partida. Com duração entre 15 e 20 minutos minutos, o show será transmitido ao vivo no Brasil.

Na televisão aberta, apenas a RedeTV! anunciou transmissão. Em canais fechados, a cobertura será da ESPN. Também haverá cobertura em duas redes de streaming: Disney+ ( a partir de R$ 43,90 por mês) e NFL Game Pass (assinatura de R$ 4,99 exclusivamente para o Super Bowl).

Quem é Kandrick Lamar?

K-Dot, como também é conhecido, nasceu em Compton, cidade ao sul de Los Angeles conhecida pela violência e por revelar nomes importantes do rap e do esporte. Kendrick tem 37 anos e é casado com Whitney Alford, com quem tem dois filhos.

Lamar tem seis álbuns, é um dos únicos artistas fora da música clássica a receber o Pulitzer, por "Damn", e soma 22 prêmios do Grammy. Suas obras costumam ter uma ideia central relacionada com o momento de vida e conectada por uma narrativa. Em ordem, são eles: "Section.80" (2011), "Good Kid, M.A.A.D City" (2012), "To Pimp a Butterfly" (2015), "Damn" (2017), "Mr. Morale & the Big Steppers" (2022) e "GNX" (2024).

O que esperar do show

Além de músicas enérgicas, Lamar costuma caprichar as suas apresentações com coreógrafos e roupas estilosas. Normalmente, o show tem uma história, uma narrativa, mas isto não deve ocorrer pelos breves 15 minutos do intervalo.

Ainda em janeiro, a NFL anunciou que a cantora SZA vai performar como convidada, já que eles têm sete músicas colaborativas. A dupla também anunciou uma turnê conjunta pelos Estados Unidos, que começa em abril. No palco de Nova Orleans, "All the Stars" e "Luther", dos dois, são certezas.

