Sesi-Bauru e Osasco são os finalistas da Copa Brasil feminina de vôlei

Sesi-Bauru tem um título da Copa Brasil. Divulgação / Sesi Vôlei Bauru

Os paulistas Sesi-Bauru e Osasco levaram a melhor nos duelos com os mineiros Praia Clube e Minas Tênis Clube, respectivamente, e se classificaram nesta sexta-feira (7) para a decisão da Copa Brasil feminina de vôlei, que tem sua fase decisiva sendo disputada em São José, na região metropolitana de Florianópolis. O jogo final está marcado para às 21 horas deste sábado (8) e o campeão garante vaga no Campeonato Sul-Americano.

A primeira equipe a chegar à decisão foi o Sesi-Bauru, que fez 3 a 1 sobre o Praia Clube, que defendia o título da competição. Com parciais de 25/19, 25/17, 20/25 e 25/23, em duas horas e 12 minutos, o time comandado por Henrique Modenesi garantiu a vaga e agora buscará repetir a conquista obtida em 2022, quando conquistou seu único título no torneio.

Com um saque forçado e uma excelente atuação da ponteira venezuelana Roslandy Acosta, que marcou 14 pontos até deixar a quadra com um desconforto muscular, o Sesi-Bauru acabou superando o rival, até com certa tranquilidade, nos dois primeiros sets.

A equipe mineira reagiu na terceira parcial, após as entradas de Monique Pavão e Pri Souza, mas acabou sofrendo uma virada no quarto set.

Outro destaque do confronto foi a oposta Lorenne, que também marcou 14 pontos. A ponteira Kasiely e a central Mayany, eleita a melhor da partida, contribuíram com 12 e 10 pontos, respectivamente, para a vitória de Bauru.

Osasco vence duelo de tricampeões

Natália ajudou Osasco a se classificar para a final depois de sete anos. Carol Fotografia / Osasco Vôlei/Divulgação

Em um confronto de dois tricampeões da Copa Brasil, o Osaco venceu o Minas Tênis Clube por 3 sets a 2, parciais de 25/18, 25/22, 17/25,22/25 e 15/13, após duas horas e 13 minutos e vai lutar pelo título que não vence desde 2018.

Com ótima atuação da experiente ponteira Natália, Osasco dominou os dois primeiros sets e fez 2 a 0. O Minas reagiu na terceira parcial, quando o técnico italiano Nicola Negro colocou Glayce entre as titulares.

Já a quarta parcial, após a equipe mineira abrir 4 a 0, as paulistas fizeram uma corrida de 7-0 e viraram o marcador. O jogo ficou mais equilibrado e o bloqueio do Minas fez a diferença, especialmente com Júlia Kudiess, levando a disputa da vaga para a final para o tie-break.

O set desempate começou com Osasco muito superior e abrindo 6 a 2. As paulistas seguiram no controle com 10 a 5, mas as mineiras foram reagindo e encostaram em 10 a 9 e depois salvaram dois match points. Mas na terceira chance, a uzbeque naturalizada azeri Polina Rahimova definiu a vitória do time treinado por Luizomar de Moura.

Com 19 acertos, a ponteira Natália foi a principal pontuadora de Osasco e acabou eleita a melhor em quadra. Com 27, a oposta Kisy, do Minas, foi quem mais pontuou na partida.