Serena Williams faz participação no show do intervalo do Super Bowl

Serena apareceu durante execução de "Not Like Us". EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Em um dos muitos destaques da vitória do Philadelphia Eagles sobre o Kansas City Chiefs, a tenista Serena Williams foi uma das que mais chamou a atenção. A dona de 23 Grand Slams em simples viralizou nas redes sociais ao aparecer dançando no show do intervalo de Kendrick Lamar no último domingo.

Ela dançou durante a execução de "Not Like Us", a música de ataque a Drake que rendeu a Kendrick cinco Grammys e foi um dos maiores sucessos nos Estados Unidos em 2024.

A história de Serena se mistura com a dos dois cantores. Ela teve um breve relacionamento com Drake em 2015. No período, o rapper costumava acompanhar os jogos da tenista.

Por outro lado, a tenista é do mesmo bairro de Kendrick — ambos nasceram em Compton. O norte-americano cita a conterrânea na música, quando o rapper avisa a Drake para não falar mal da esportista.