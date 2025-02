Sem Coutinho, Vasco apresenta futebol pobre, empata com Sampaio Corrêa e é vaiado

O Vasco decepcionou e sofreu o terceiro tropeço consecutivo no Campeonato Carioca, ao ficar no empate sem gols diante do Sampaio Corrêa, nesta segunda-feira, no Estádio Lourivaldão, em Saquarema, pela 9ª rodada. Sem Philippe Coutinho, com um edema na coxa, e com um futebol pobre e de pouca criatividade, o time cruzmaltino deixou o campo vaiado.

Com o resultado, o Vasco termina a rodada na terceira posição, com 14 pontos, atrás de Volta Redonda (17) e Flamengo (14). O Sampaio Corrêa, por sua vez, sobe para o quarto lugar, com 13.

O primeiro tempo em Saquarema foi marcado por uma atuação apática do Vasco, contrastando com a postura mais eficiente do Sampaio Corrêa. O time vascaíno demonstrou lentidão nas transições ofensivas, o que gerou visível irritação do técnico Fábio Carille, que chegou a cobrar mais intensidade dos jogadores à beira do campo. Hugo Moura foi um dos principais alvos das reclamações.

Sem criatividade, o Vasco teve dificuldades para construir jogadas. Se não fossem os passes precisos de Payet e a iniciativa de Paulo Henrique, o time não teria sequer ameaçado o adversário. A única finalização perigosa veio em um chute de fora da área de Jair, defendido sem dificuldades por Zé Carlos.

O Sampaio Corrêa, por sua vez, mostrou organização e apostou no contra-ataque. Max quase abriu o placar em uma jogada rápida, enquanto Rafael Pernão teve uma chance clara após rebote de Léo Jardim, mas Paulo Henrique apareceu bem para salvar o Vasco.

O Vasco voltou para o segundo tempo sem alterações e apresentou um desempenho ainda mais frustrante do que na primeira etapa. O time cruzmaltino limitou-se a trocas de passes no meio de campo, mas sofreu com erros básicos, como falhas em passes curtos e viradas de jogo. A criatividade foi praticamente inexistente.

O Sampaio Corrêa, por sua vez, manteve uma postura defensiva sólida, fechando os espaços e dificultando qualquer tentativa ofensiva do adversário. Apesar disso, também teve poucas chances de gol. A principal oportunidade surgiu aos 28 minutos, quando Max recebeu de Elias e chutou por cima do gol.

O Vasco insistiu em cruzamentos previsíveis para a área, todos sem sucesso, e a falta de efetividade gerou vaias dos torcedores presentes. A estratégia defensiva do Sampaio se mostrou eficiente, garantindo um empate sem gols e deixando o Vasco sem reação até o apito final.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Flamengo no sábado, às 21h45, no Maracanã. No domingo, às 16h, o Sampaio Corrêa desafia o Volta Redonda, no Lourivaldão.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 X 0 VASCO

SAMPAIO CORRÊA - Zé Carlos; Lucas Carvalho (Eliandro), Daniel, Eduardo Thuram e Guilherme; Pablo (Rodrigo Dantas), Alexandre (Octávio) e Ryan (Luan Gama); Max, Elias (Iacovelli) e Rafael Pernão. Técnico: Alfredo Sampaio.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Oliveira (Lucas Freitas) e Lucas Piton; Hugo Moura (Maxime Domingues), Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê (Maxsuell Alegria) e Payet; Lukas Zuccarello (Jean David) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Pernão (Sampaio Corrêa); João Victor e Lukas Zuccarello (Vasco).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo .

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.