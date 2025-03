Seleção divulga lista de 52 pré-convocados com volta de Neymar, Yuri Alberto e trio são-paulino

Os dias de Neymar como atacante da seleção brasileira chegaram ao fim. Agora, o astro será o camisa 10, o cérebro da equipe de Dorival Júnior. Bastaram alguns jogos no Santos para o jogador de 33 anos voltar a ser relacionado. E na função de armador, posição carente atualmente no País. O técnico divulgou nesta sexta-feira uma pré-lista de 52 convocados para os compromissos contra Colômbia (dia 20, no Mané Garrincha) e Argentina (dia 25, em Buenos Aires) nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e outra novidade é a presença do corintiano Yuri Alberto.

Neymar já vinha recebendo atenção especial dos preparadores físicos e fisiológicos da seleção brasileira, que o acompanharam no CT Rei Pelé faz alguns dias. Dorival Jr. Também observou a parte técnica e tática. Conversas com o departamento médico do clube ainda foram essenciais para o retorno à equipe nacional. Caso não se machuque até a lista final, a ser divulgada no dia 7, será a grande estrela da convocação com 23 nomes.

Neymar não defende as cores do País desde 2023 quando sofreu uma grave lesão no joelho pela seleção e necessitou de cirurgia, e sua volta é tratada como primordial para a equipe evita um vexame nas Eliminatórias, onde o Brasil ocupa somente a quinta posição, com 18 pontos, diante de 25 da líder Argentina. Seis se garantem direto.

Na lista divulgada por Dorival nesta sexta-feira, Neymar teria como principais concorrentes para a armação os são-paulinos Oscar, também de volta à seleção, e Lucas Moura, além do questionado Lucas Paquetá, em queda livre e que deve ser preterido nos duros compromissos da próxima rodada. Andreas Pereira correria por fora.

Dorival escolheu 18 nomes do futebol nacional para a pré-lista, e o corintiano Yuri Alberto foi o nome que mais chamou a atenção. A fase artilheira na reta final da temporada passada ajudou o corintiano a ser lembrado. Na atual temporada, são apenas cinco gols anotados e alguns erros.

Apesar da lembrança, o corintiano dificilmente permanecerá para a relação final, pois são 16 atacantes convocados, entre eles os titulares Vini Júnior e Raphinha e os habilidosos Estevão e Savinho. Entre os centroavantes aparecem Igor jesus, Endryck, Galeno e João Pedro.

Yuri não é o único nome do Corinthians, pois o goleiro Hugo Souza também foi lembrado, enquanto Neymar é o representante santista. Do quarteto paulista, o São Paulo tem relacionados, Alisson, Oscar e Lucas Moura, enquanto o Palmeiras conta com Weverton e Estevão na lista.

Do Flamengo vêm a maioria dos convocados nacionais, com Danilo, Léo Ortiz, Alex Sandro, Wesley, Gerson e Bruno Henrique. Além deles, Guilherme Arana (Atlético-MG), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Alex Telles e Igor Jesus (Botafogo) comletam a lista nacional.

CONFIRA OS 52 PRÉ-CONVOCADOS:

Goleiros - Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City), Hugo Souza (Corinthians), Lucas Perri (Lyon) e Weverton (Palmeiras)

Zagueiros - Alexsandro (Lille), Beraldo (Paris Saint-Germain), Danilo (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Murillo (Nottingham Forest)

Laterais - Dodô (Fiorentina), Abner (Lyon), Alex Sandro (Flamengo), Alex Telles (Botafogo), Douglas Santos (Zenit), Guilherme Arana (Atlético-MG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo)

Meio-campistas - Alisson (São Paulo), André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Éderson (Atalanta), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Lucas Moura (São Paulo), Lucas Paquetá (West Ham), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar Jr. (Santos) e Oscar (São Paulo)