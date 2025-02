Seleção brasileira busca empate com a Argentina e segue na briga pelo título do Sul-Americano sub-20

Argentina saiu na frente, Brasil igualou no segundo tempo. Edison GAMEZ / AFP

O Brasil evitou o atropelo, buscou o empate e segue com chances de ser campeão sul-americano sub-20. Após ser goleado na estreia por 6 a 0 pela Argentina, a seleção brasileira reencontrou o rival e empatou em 1 a 1 na noite desta quinta-feira (13), na quarta rodada do hexagonal final. Com o resultado, as duas equipes entram vivas na briga pelo título na rodada final, no domingo (16).

Quem vencesse a partida ficaria com o título com uma rodada de antecipação. Agora, os dois times lideram a fase final com 10 pontos. O Brasil leva vantagem no saldo de gols. Para ser campeão, o time do técnico Ramon Menezes precisa do mesmo resultado que os argentinos. Os brasileiros jogam contra o Chile. Os hermanos terão o Paraguai como oponente. A Conmebol ainda não divulgou o horário das partidas.

Até os 32 minutos do segundo tempo, a festa em Caracas era Argentina. Foi então que a seleção chutou pela primeira vez na direção do gol rival. Primeiro chute, primeiro gol. Com passe do gremista Igor Serrote, Rayan chutou cruzado para igualar o marcador.

Echeverri fez o gol argentino. EDISON GAMEZ / AFP

A Argentina tinha entrado em vantagem com Echeverri, de pênalti, no primeiro tempo.

Até o gol Brasileiro, apenas o adversário tinha criado oportunidades. O Brasil cresceu apenas após a saída de Echeverri. Fora o gol, Leandrinho teve outra oportunidade para marcar nos minutos finais.

Rayan empatou para o Brasil. EDISON GAMEZ / AFP