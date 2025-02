Segundo favorito ao título, italiano Lorenzo Musetti desiste do Rio Open

Musetti durante coletiva no Rio de Janeiro. Divulgação / Fotojump/Rio Open

O italiano Lorenzo Musetti não disputará a edição de 2025 do Rio Open. O anúncio foi feito pelo jogador de 22 anos, que seria o segundo cabeça de chave da competição. Na última semana, em Buenos Aires, ele também abandonou o torneio antes de sua partida de quartas de final por causa de uma lesão na panturrilha direita.

Em entrevista coletiva no domingo, o atual número 17 do ranking mundial deixou sua presença no ATP 500 em dúvida.

— Não estou tão bem como queria, vamos ver se poderei estar em condições. Eu não toco na raquete desde a lesão — disse o semifinalista de Wimbledon em 2024 e medalhista de bronze em Paris.

Nesta segunda, após realizar exames médicos ele informou a desistência.

— Infelizmente, devo informar que também não poderei disputar o torneio do Rio. Os exames médicos que fiz esta manhã confirmaram que a lesão que sofri em Buenos Aires ainda está presente. Sinto muito, porque adoro estar no Brasil, principalmente no Rio. Um grande abraço à todos, principalmente aos meus fãs.

Ainda no domingo, o italiano visitou adolescentes do Projeto Tênis na Lagoa — Instituto Mirania Gomes Borges, na quadra pública no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro.

Musetti é a terceira baixa do Rio Open. Antes dele, o dinamarquês Holger Rune, 12º do ranking mundial, havia desistido, assim como o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 50º do mundo.