São Paulo vai mal com reservas, aciona titulares, mas perde do Bragantino mesmo com um a mais

O São Paulo foi a campo com reservas neste sábado, em duelo com o Red Bull Bragantino, e teve de lançar mão de titulares ao longo do segundo tempo para tentar reverter uma derrota por 1 a 0, mas não conseguiu, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Juninho Capixaba, autor da assistência do gol marcado por Matheus Fernandes, o único da partida, foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Apesar da derrota e de ter um jogo atrasado, a equipe comandada por Luis Zubeldía continua na liderança do Grupo C, com 13 pontos contra 10 do vice-líder Novorizontino, que joga no domingo contra o Santos. O Bragantino, até então dono de apenas uma vitória, soma o segundo triunfo no estadual e chega a oito pontos, ainda na última posição do Grupo B, mas agora empatado com os santistas em pontuação.

O time reserva do São Paulo mostrou, durante a primeira metade do primeiro tempo, um futebol parelho ao do cambaleante Red Bull Bragantino. Não se viu muito mais do que 25 minutos de erros de passe e criatividade limitada em ambos os lados do Nabi Abi Chedid. A bola parada foi a única forma encontrada de tirar a partida do marasmo por breves momentos.

Entre contra-ataques e cobranças de falta, os são-paulinos ameaçaram jogadas ofensivas mais interessantes, com desfechos insatisfatórios, até que, na reta final da etapa inicial, o Bragantino entendeu como confundir a defesa tricolor. As movimentações de Eduardo Sasha, que recuava um pouco para receber a bola sem marcação, e Isidro Pitta, posicionado entre os dois zagueiros, servia para abrir espaços e construir lances de ataque.

O gol saiu aos 33 minutos, quando Juninho Capixaba tabelou com Sasha e deixou Matheus Fernandes sozinho na entrada da área para marcar. A partir daí, o São Paulo ficou acuado e foi incomodado por uma sequência de cruzamentos em sua área. No último minuto antes do intervalo, Capixaba foi expulso ao receber o segundo amarelo por falta em Marcos Antônio - advertência muito questionada pelos bragantinos - e deixou o time da casa com um a menos

Luis Zubeldía viu seu time voltar melhor para o segundo tempo, com mais eficiência na criação, porém não o suficiente em intensidade e sem boas conclusões. Passados 15 minutos, o treinador argentino entendeu que deveria lançar ao campo alguns titulares e colocou Oscar, Luciano e Igor Vinícius nas vagas de Erick, Matheus Alves e Ferraresi, de uma vez. Pouco depois, entraram Calleri e Alisson e saíram Ferreirinha e Marcos Antônio.

Mesmo com jogadores de mais qualidade técnica em campo, o São Paulo continuou errando passes e cometendo decisões equivocadas. Ter a posse de bola, com um jogador a mais, não parecia uma vantagem aos tricolores, que continuaram com as mesmas dificuldades apresentadas sem a presença dos titulares em campo e não conseguiram buscar o empate, mesmo com um homem a mais.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 SÃO PAULO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Gabriel (Eric Ramires), Lucas Evangelista, Matheus Fernandes (Guilherme Lopes) e Vinicinho (Thiago Borbas); Eduardo Sasha (Henry Mosquera) e Isidro Pitta (Guzmán Rodríguez). Técnico: Fernando Seabra.

SÃO PAULO - Jandrei; Ferraresi (Igor Vinícius), Alan Franco, Ruan e Patryck; Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla e Matheus Alves (Luciano); Erick (Oscar), André Silva e Ferreira (Calleri). Técnico: Luis Zubeldía.

GOL - Matheus Fernandes, aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRA - Edina Allves.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel(Red Bull Bragantino); Calleri e Luciano (São Paulo).

CARTÃO VERMELHO - Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino).

RENDA - R$ 343.445,00.

PÚBLICO - 8.351 presentes.