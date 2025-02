Santos supera concorrência do Botafogo e contrata argentino Rollheiser

O Santos desbancou o Botafogo e confirmou nesta quarta-feira a contratação do argentino Benjamín Rollheiser. O meia-atacante de 24 anos, que pertencia ao Benfica, foi adquirido em definitivo e assinou contrato até 31 de dezembro de 2028. O jogador também vinha sendo cobiçado pelo Botafogo, o que fez ampliou as negociações nas últimas semanas.

O clube paulista vai desembolsar 11 milhões de euros, cerca de R$ 65,5 milhões, por 85% dos direitos econômicos do atleta.

Ao anunciar o reforço, Santos o apresentou como "uma das principais revelações do futebol sul-americano dos últimos anos" e "joia argentina". Nos últimos anos, Rollheiser vinha se destacando no futebol argentino e agora poderá compor um setor ofensivo do Santos com Neymar, Tiquinho Soares, e Gabriel Veron, outros reforços da equipe para esta temporada.

Rollheiser foi revelado pela base do River Plate e estreou entre os profissionais em 2019. Três anos depois, reforçou o Estudiantes e passou a se destacar em nível nacional. No novo time, virou titular e assumiu a camisa 10, acumulando 57 jogos, com 12 gols e sete assistências.

Em 2023, participou da conquista da Copa Argentina. E, no início do ano seguinte, se transferiu para o Benfica. No clube português, em uma passagem mais discreta, foram 27 jogos, com dois gols e uma assistência.

O acerto o jogador argentino e o Santos só aconteceu na terça-feira, após intensa negociação, que contou com a concorrência do Botafogo. Somente em sua terceira proposta o time paulista conseguiu superar as ofertas do rival carioca para garantir a contratação.

Rollheiser, contudo, só deverá estrear pelo Santos no mata-mata do Paulistão, se o time confirmar a classificação. Isso porque o prazo para inscrever jogadores no Estadual, ainda para a fase de grupos, expirou na terça.