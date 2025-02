Santos oficializa o retorno do jovem Deivid Washington e tem elenco inchado de atacantes

O Santos deu mais um passo em sua reformulação do elenco da Série B nesta quinta-feira ao anunciar o retorno do jovem Deivid Washington. O atacante campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira foi emprestado pelo Chelsea e assinou contrato até dezembro de 2025. É o sétimo atacante contratado neste começo de temporada, deixando o setor "inchado".

Antes dele, o clube anunciou o astro Neymar, os argentinos Rollheiser e Barreal, Thaciano, Gabriel Verón e Tiquinho Soares. Soteldo voltou como um meia-atacante e Pedro Caixinha ainda define o futuro de outros nomes, como Willian Bigode e Julio Furch.

"Deivid Washington está de volta ao Santos Futebol Clube! O Menino da Vila, recém-campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, assinou contrato de empréstimo junto ao Chelsea, da Inglaterra, e chega ao Peixe com vínculo até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra", informou o clube.

Deivid Washington havia sido negociado com os ingleses em agosto de 2023 após apenas 16 jogos pelo clube. No Chelsea, atuou somente em três oportunidades no time profissional e volta sem a certeza que jogará com regularidade por causa da enorme concorrência no setor.

Além dos titulares Neymar, Guilherme e Tiquinho Soares, o jovem ainda vê Thaciano entrando no decorrer dos jogos e Rollheiser (é ponta direita mas atua na meia também), Barreal e Gabriel Verón no aguardo pela primeira oportunidade. Lucas Meirelles é outro nome ofensivo no grupo - jogou no começo do Paulistão com mais frequência. Julio Furch e William Bigode estão encostados no elenco.

"Cheguei ao Santos com 11 anos e senti o orgulho de ser um Menino da Vila. Me despedi mais cedo do que imaginava, mas continuei sentindo o carinho da nação santista. Assim como meu fã, quer dizer, meu ídolo (Neymar) deixei um recado no armário antes de partir, dizendo que voltaria. Escrevi isso porque tinha certeza que algum dia viverias mais histórias com o manto sagrado. O DVD, o Presida está de volta", afirmou Deivid Washington em vídeo divulgado pelo Santos para anunciar a contratação.