Santos anuncia atacante Gabriel Veron, ex-Palmeiras, por empréstimo junto ao Porto

O Santos anunciou, nesta terça-feira, a chegada de Gabriel Veron, atacante de 22 anos, que reforça a equipe para a temporada de 2025. O jogador chega por empréstimo, cedido pelo Porto, com vínculo válido até o final deste ano e uma opção de compra. Veron já tem experiência internacional, após passagens pelo futebol português e mineiro, e se junta ao elenco santista com grandes expectativas para o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e o Brasileirão.

Natural de Assu, no Rio Grande do Norte, Gabriel Veron iniciou sua trajetória no Palmeiras, onde se destacou nas categorias de base e fez sua estreia profissional em 2019. Durante sua passagem pelo clube paulista, conquistou títulos importantes e acumulou números expressivos, com 95 partidas disputadas, 14 gols e 14 assistências.

Em 2022, se transferiu para o Porto, onde teve atuação apenas mediana na primeira temporada, com 26 jogos, um gol e quatro assistências, antes de ser emprestado ao Cruzeiro em 2023. Pelo time mineiro, Veron disputou 36 jogos, marcou seis gols e deu duas assistências.

Com essa chegada, o Santos segue reforçando o elenco para a temporada, já tendo anunciado outras importantes contratações como os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy, o meia-atacante Thaciano, os atacantes Tiquinho Soares e Neymar. O volante Zé Rafael e o atacante Barreal já treinam com o elenco.