Samory Uiki vence competição em São Paulo e avalia que precisa melhorar a "qualidade de velocidade"

A segunda etapa do Circuito Performance da Federação Paulista de Atletismo (FPA), competição que reúne atletas de alto nível da categoria adulto do estado e de outras regiões do país, foi disputada no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo. Samory Uiki, da Sogipa, levou a melhor no salto em distância com a marca de 7m66cm .

Os demais destaques do evento foram Thiago Moura, do Pinheiros, no salto em altura, que fez a melhor marca da América do Sul no ano, com 2m21cm; Ana Caroline Miguel da Silva, do Praia Clube (MG), no arremesso do peso, que obteve a segunda melhor marca da continental de 2025 ao chegar a 16m13cm; Elton Petronilho, do Pinheiros, no salto triplo, fez a melhor marca sul-americana do ano (16m91cm); e Lucas Vicente, Pinheiros, no salto com vara, teve a segunda melhor marca sul-americana do ano (5m41cm) e o melhor salto de um brasileiro desde 2023.