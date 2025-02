Rusell diz não ter 'problemas' com Verstappen após briga em Abu Dhabi

O piloto britânico George Russell (Mercedes) afirmou que "não tem problemas" com o campeão mundial Max Verstappen (Red Bull), dizendo que a briga entre ambos depois do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que fechou a temporada 2024 da Fórmula 1 em dezembro, ficou no "passado".

"Não tenho problemas com ele ou com sua pilotagem. Isso é passado e quero focar em mim mesmo. Mas, obviamente, as coisas saíram do controle", declarou Russell no evento de lançamento da nova temporada da F1, realizado nesta terça-feira (18), em Londres.

"Agora estamos em 2025 e estou focado no meu objetivo: vencer. Então não vou mudar minha abordagem, seja contra ele ou contra outro piloto. O objetivo continua o mesmo", disse o britânico de 27 anos.

Russell acusou Verstappen de fechá-lo em uma manobra perigosa durante o treino de classificação da corrida nos Emirados Árabes Unidos e, após uma investigação, os comissários decidiram tirar a pole position do holandês, que foi herdada pelo próprio piloto da Mercedes.

Segundo o britânico, Verstappen ameaçou "enfiar sua cabeça na parede" após o incidente e o holandês, que no ano passado conquistou seu quarto título mundial consecutivo, respondeu chamando-o de "traidor" e "perdedor".

Russell ficou em sexto no Mundial de pilotos, contribuindo para o quarto lugar da Mercedes no campeonato de construtores. Com a saída do heptacampeão Lewis Hamilton para a Ferrari, substituído pelo jovem italiano Andrea Kimi Antonelli (18 anos), Russell se torna o primeiro piloto da escuderia para a temporada de 2025, que começa com o GP da Austrália, no dia 16 de março.