Rublev vence Aliassime e vai à final do ATP 500 de Doha

O tenista russo Andrey Rublev, número 10 do mundo, se classificou para a final do ATP 500 de Doha com uma vitória, nesta sexta-feira (21), sobre o canadense Felix Auger-Aliassime (N.23).

Rublev fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 4-6 e 7-6, em uma batalha de duas horas e 46 minutos.

Seu adversário na disputa pelo título sairá do duelo entre o tcheco Jiri Lehecka (N.25) e o britânico Jack Draper (N.16).

Esta será a terceira final de Rublev no Catar, depois de perder para o francês Gael Monfils em 2018 e levantar o troféu em 2020, quando bateu outro jogador da França, Corentin Moutet.

O último título do russo de 27 anos no circuito foi no Masters 1000 de Madri, em maio do ano passado. Três meses depois, disputou a final do Masters 1000 de Montreal e acabou derrotado pelo australiano Alexei Popyrin.

Aliassime tinha chegado à semifinal em Doha praticamente sem desgaste. O canadense se beneficiou da desistência do sérvio Hamad Medjedovic (N.73) na segunda rodada e do abandono do russo Daniil Medvedev (N.6) depois de apenas um set disputado nas quartas de final.

-- ATP 500 de Doha:

- Simples masculino - Semifinais:

Andrey Rublev (RUS) x Felix Auger-Aliassime (CAN) 7-5, 4-6, 7-6 (7/5)