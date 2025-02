Rublev mantém freguesia de Draper e conquista o título do ATP 500 de Doha pela 2ª vez

Andrey Rublev consolidou seu status de carrasco de Jack Draper e ao vencê-lo neste sábado pela quarta vez em quatro jogos se tornou bicampeão do ATP 500 de Doha. Décimo do mundo, o russo conseguiu frear a reação do rival e venceu a final em quadra dura por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 5/7 e 6/1.

Ao repetir a conquista de 2020 e levantar seu 17º troféu, Rublev também encerrou um jejum que vinha desde maio de 2024, quando foi campeão do Masters 1000 de Madri. "É incrível", afirmou. "É o primeiro título que ganhei duas vezes. Estou muito feliz. Acho que nós dois estávamos muito exaustos. Quando perdi o segundo set, deixei passar e comecei a jogar com mais liberdade. Não deixei a frustração tomar conta de mim", completou Rublev, que vai subir uma posição no ranking.

Mesmo com a derrota na final, o britânico Draper vai alcançar o 12º lugar no ranking, o melhor de sua carreira. Aos 23 anos, ele buscava seu terceiro título e teve esperanças de conquistar sua terceira vitória seguida de virada, mas não conseguiu responder ao poder de Rublev.

Draper cometeu sua primeira dupla falta no final do primeiro set e, com isso, cedeu três set points para Rublev, que converteu o terceiro deles. Na segunda parcial, salvou dois break points antes de quebrar o saque do rival pela primeira vez para forçar o terceiro set.