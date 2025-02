Roma sai na frente mas cede o empate para o Porto no jogo de ida dos playoffs da Liga Europa

A Roma perdeu a chance de abrir vantagem no jogo de ida dos playoffs da Liga Europa ao ceder o empate de 1 a 1 para o Porto, em partida realizada no estádio do Dragão, nesta quinta-feira, na casa do rival. A equipe italiana abriu o placar no fim do primeiro tempo com Zeki Çelik, enquanto os anfitriões igualaram o marcador com Francisco Moura na etapa final.