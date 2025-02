Rodrygo atinge 250 jogos pelo Real Madrid e recebe homenagem: 'Marca muito especial'

O empate no último sábado diante do Osasuna, em partida do Campeonato Espanhol, pode ter desagradado a torcida merengue. O duelo em si, porém, teve um significado especial para um jogador brasileiro que vem fazendo história no clube. Rodrygo, revelado pelo Santos, atingiu a marca de 250 partidas e recebeu uma homenagem.

O atleta ganhou uma camisa com o seu nome e o número 250 às costas. "Significa muito para mim. É um sonho que eu cumpro a cada dia, jogando aqui. Estou muito emocionado com essa marca. Quero chegar a muito mais. Quero alcançar muito mais coisas", afirmou o atacante em entrevista de vídeo concedida ao clube.

E o currículo de conquistas do jogador desde que desembarcou na Espanha dispensa comentários. Até aqui foram 13 troféus. Entre as taças mais importantes estão duas Ligas dos Campeões, dois Mundial de Clubes e três edições do Campeonato Espanhol.

Com um estilo versátil e também decisivo, Rodrygo ajudou a escrever seu nome na história do Real com 67 gols e ainda 44 assistências nestas 250 partidas. "Cheguei aqui com o objetivo de ganhar tudo, todos os títulos, mas não imaginava que fosse assim tão rápido", afirmou.

Considerado uma das principais peças do esquema do técnico Carlo Ancelotti, nesta temporada ele entrou em campo 34 vezes, balançou as redes em 13 oportunidades e ainda ajudou os companheiros com sete assistências. A homenagem chega às vésperas de um importante duelo da equipe espanhola, já que o compromisso é válido pelo confronto de volta dos playoffs da Liga dos Campeões.

Após derrotar o Manchester City por 3 a 2 na semana passada, fora de casa, o Real Madrid faz o jogo de volta contra os rivais ingleses nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu. Para confirmar a sua permanência na competição europeia de clubes, os anfitriões podem até empatar.