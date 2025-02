Rio Open: todos os campeões da chave de simples masculina da história

Painel mostra todos os campeões do torneio do Rio de Janeiro.

A segunda-feira (17) marca o início da chave principal da 11ª edição do Rio Open , maior torneio de tênis da América Latina. Neste ano, o Brasil tenta quebrar um retrospecto que já dura 10 temporadas. Nunca um brasileiro venceu o campeonato na capital carioca.

Nenhum tenista foi bicampeão do Rio Open. O país com mais títulos é a Espanha, com Rafael Nadal, David Ferrer e Carlos Alcaraz levantando o troféu.