Rio Open provou que o "Fonsequismo" é a realidade do tênis mundial

João Fonseca é o presente e o futuro do esporte brasileiro. Divulgação / Fotojump

A cada grito de "João", eu virava o rosto achando que era comigo a possível interação. Claramente as milhares de pessoas não queriam falar com este que vos escreve, mas com a nova estrela do esporte brasileiro.

João Fonseca reúne o que 99% dos atletas deseja. Aos 18 anos, é, para a sua idade, vencedor, como o título do ATP Next Gen e do ATP 250 de Buenos Aires, nos últimos meses, podem provar.

O carioca, do alto de sua pouca idade, é centrado, tem a fala mansa e uma tranquilidade que chega a espantar quem não o conhece.

Os últimos dias no Jockey Clube Brasileiro só comprovam que o "Fonsequismo" é real.

Brinquei durante a minha estadia no Rio com o colega André Silva, da Rádio Gaúcha, que nem minha mãe falou tantas vezes meu nome quanto escutei nos oito dias anteriores a esse texto.

E se engana quem pensa que é uma fase. João é presente e futuro do esporte brasileiro. Todos querem uma foto, um autógrafo, um aperto de mão que seja ou até fazer uma pergunta para ele em uma coletiva de imprensa.

Fenômeno mundial

Colegas da Argentina, Alemanha e França o esperavam em todos os lugares em que ele apareceu no Jockey.

Não bastassem os elogios de Carlos Alcaraz, Janik Sinner e Novak Djokovic, grandes nomes do circuito, todos os tenistas que sentaram na sala de imprensa responderam sobre o carioca.

Na sexta-feira, já eliminado do Rio Open, o menino esteve no complexo da competição para assistir à semifinal de duplas dos compatriotas Rafael Matos e Marcelo Melo.

Entre gritos e pedidos de fotos, João vibrava com os pontos dos brasileiros e com a classificação para a final. Terminado o jogo, ele rapidamente deixou a quadra 1 do complexo e se encaminhou para a saída do Jockey.

Segurança de estrela

E, então, um fato curioso. Tamanha a proteção ao brasileiro (13 seguranças o acompanhavam, pela minha contagem), os acessos ao espaço em que ele estava foram fechados.

Entre um empurra empurra para que as pessoas liberassem a entrada para o setor reservado aos tenistas e à imprensa, escuto um:

— Eu sou a mãe do João Fonseca e esse é um amigo dele.

O segurança olhou, sem acreditar muito. E a mulher, do alto da sua certeza, repetiu.

— Eu sou a mãe do João Fonseca e esse é um amigo dele — disse, dessa vez mostrando sua credencial.

Com a entrada liberada, ainda que com dificuldades, Roberta Fonseca pôde encontrar o filho novamente.

Mas a história só prova todo o cuidado que existe com o menino de 18 anos. Uma estrela em ascensão, que já tem status de super celebridade.