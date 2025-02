Rio Open pagará valor recorde em 2025

Quem ficar com o troféu do Rio Open, que foi carregado por Rebeca Andrade na abertura do torneio, receberá cerca de R$ 2,5 mi.

Em sua 11ª edição, o Rio Open pagará um valor recorde de premiação. O torneio carioca oferecerá um total de US$ 2,39 milhões para os atletas participantes, o equivalente a R$ 13,8 milhões na cotação atual. Isso significa um aumento de 14% no valor, comparado a 2024.

O vencedor do torneio de simples do Rio Open levará para casa US$ 448 mil (cerca de R$ 2,5 milhões). O finalista perdedor ficará US$ 241,1 mil (cerca de R$ 1,4 milhão).