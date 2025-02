Rio Open define últimos classificados: confira todos os jogos da primeira fase

Chileno Tomás Barrios Vera garantiu uma das vagas do qualifying no Rio Open. Divulgação / Fotojump/Rio Open

A rodada final do qualifying do Rio Open agitou as quadras do Jockey Club Brasileiro neste domingo (16). Os três brasileiros que estavam na competição foram eliminados ainda no sábado e dessa forma serão cinco tenistas locais na chave principal, que começa nesta segunda-feira (17).

Os classificados pelo qualificatório para o ATP 500 do Rio de Janeiro foram três sul-americanos e um asiático. Com a lista dos 32 jogadores fechada, a Argentina será o país com mais representantes, oito ao todo, seguida do Brasil, com cinco, e de Espanha, Chile e França, todos com três. No total 14 países disputam o evento na chave de simples.

Confira os confrontos:





Neste domingo, o chileno Tomás Barrios Vera, duas vezes medalhista pan-americano de prata (Lima-2019 e Santiago-2023) passou pelo argentino Camilo Carabelli, de virada, parciais de 5/7, 6/2 e 7/6 (14-12) e disputará o torneio pela terceira vez. Seu melhor desempenho foi em 2024, quando chegou às oitavas de final.

Algumas horas após a partida, Carabelli recebeu a informação de que disputará o torneio, já que o espanhol Alejandro Davidovich Fokina desistiu por conta de uma lesão nas costas e ele entrará como lucky-loser, que a denominação dada ao jogador que perde na rodada final do qualificatório, mas consegue a classificação por ser o melhor ranqueado entre os eliminados.

Em duelo equilibrado, o argentino Juan Manuel Cerúndolo, irmão mais novo de Francisco Cerúndolo, venceu o português Jaime Faria por 2 a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 6/4 e irá participar do Rio Open pela segunda vez na carreira. Em 2023, ele perdeu para o britânico Cameron Norrie na primeira rodada.

O boliviano Hugo Dellien derrotou o argentino Román Burruchaga, filho do campeão da Copa do Mundo de 1986 Jorge Luis Burruchaga, por 6/3, 1/6 e 6/1 e jogará a chave principal pela quinta vez. Seus melhores desempenhos foram em 2019 e 2023, quando atingiu às quartas de final.