Rio Open confirma 2ª edição do Wheelchair Tennis Elite

Daniel Rodrigues é o grande nome brasileiro na modalidade. Daniel Rodrigues / Fotojump

Destaque na programação do Rio Open o Wheelchair Tennis Elite retorna em 2025 para uma nova edição com grandes nomes do tênis em cadeira de rodas. Disputada entre os dias 20 e 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, durante o maior torneio de tênis da América do Sul, a competição reunirá os espanhóis e medalhistas paralímpicos Daniel Caverzaschi e Martin de la Puente, a lenda argentina Gustavo Fernandez e o grande nome brasileiro Daniel Rodrigues.

No dia 20, os quatro tenistas da competição em cadeira de rodas se enfrentarão nas semifinais, em confrontos ainda a serem sorteados. Já no dia 21 será a final de simples, enquanto no dia 22 acontecerá a final de duplas.

Destaque na programação do torneio, Gustavo Fernandez é um dos maiores tenistas em cadeira de rodas da história e o grande expoente da América do Sul na modalidade. O argentino, que já foi número 1 do mundo, tem 96 títulos no circuito ITF em seu currículo, incluindo oito Grand Slams e sendo dois deles ao lado de outro histórico, o japonês Shingo Kunieda, que disputou a primeira edição do Wheelchair Tennis Elite no Rio Open.

Nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, Fernandez conquistou a medalha de bronze em simples, sendo o primeiro sul-americano a conquistar um pódio no tênis em cadeira de rodas na história. Parte do top 10 há 12 anos, o argentino de 31 anos segue entre os melhores e iniciou o ano de 2025 com um título no Victorian Open, na Austrália.



O espanhol Martin de la Puente é uma das grandes forças do tênis em cadeira de rodas atual. Com apenas 25 anos, o número 3 do mundo se estabeleceu na elite do circuito desde muito cedo, tendo chegado ao posto de número 1 do mundo nas duplas em 2022. Dono de 80 títulos no circuito ITF, incluindo as conquistas no juvenil e um título de Grand Slam no US Open, de la Puente representa a Espanha nos Jogos Paralímpicos desde 2016, quando tinha apenas 17 anos. Foi justamente em Paris em 2024 que o espanhol capturou uma das suas maiores conquistas da carreira, sendo medalhista de bronze nas duplas.

Parceiro de de la Puente na conquista olímpica, Daniel Caverzaschi, também estará no Rio de Janeiro. Número 10 do mundo nas duplas, o espanhol esteve em todas as edições dos Jogos Paralímpicos desde 2016. Caverzaschi e de la Puente foram os primeiros a conquistar uma medalha para a Espanha no tênis em cadeira de rodas na história.

Representando o Brasil e completando a chave Daniel Rodrigues tem 38 anos e é ex-número 11 do circuito mundial tem como destaque em seu currículo cinco medalhas em Jogos Parapan-Americanos, além do seu estilo de jogo físico e cativante. Daniel representou o Brasil pela quarta vez nos Jogos Paralímpicos em Paris.

— Pelo segundo ano, vamos promover o torneio Wheelchair, com grandes atletas de tênis em cadeira de rodas. Essa é uma iniciativa que transcende as quadras e a dimensão esportiva. Em outra frente, o Rio Open tem realizado um trabalho sério para tornar o complexo do Jockey um local acessível para todas as pessoas. As iniciativas contemplam adaptações de equipamentos, sinalização e treinamento de pessoal. Com essas iniciativas, ratificamos nosso compromisso com a diversidade e com a inclusão — afirma Márcia Casz, diretora-geral do Rio Open.