Rio Open anuncia mais três convites para a disputa da 11ª edição do torneio 

Meligeni chegou às oitavas em 2024. Divulgação / Fotojump

A organização do Rio Open anunciou, nesta segunda-feira (10), mais três convites para a da 11ª edição do maior torneio de tênis da América do Sul, que será disputado entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro.

Felipe Meligeni assegurou sua vaga na chave principal ao receber o último wild card. O tenista tentará repetir o desempenho do ano passado, quando superou o qualifying e alcançou as oitavas de final do torneio.

— Agradeço à organização do Rio Open pelo convite, é sempre um prazer jogar esse torneio tão lindo, em casa, com as pessoas que a gente ama e com essa torcida maravilhosa — disse Meligeni, que se junta à João Fonseca, Thiago Monteiro e Thiago Wild como os brasileiros na chave principal.

Para a disputa do qualifying, Gustavo Heide, número 5 do Brasil, e Karue Sell receberam os últimos convites da organização e se juntam a João Lucas Reis, também garantido no quali, depois de conquistar o título da Procopio Cup.

Karue Sell fará sua estreia no maior torneio da América do Sul. O atleta retomou a carreira no tênis aos 30 anos e compartilhou sua trajetória em seu canal no YouTube, que já ultrapassa os 150 mil inscritos. No ano passado, conquistou dois títulos Futures e teve uma boa campanha no circuito Challenger, alcançando a 258ª posição no ranking da ATP, a melhor de sua carreira. Atualmente, ocupa o 263º lugar e é o sexto melhor brasileiro na classificação mundial. Sell também integrou a equipe técnica da japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo e dona de quatro títulos de Grand Slam.

— Meu obrigado à organização pelo convite no qualifying. Estou muito feliz por esta oportunidade, vai ser o meu primeiro ATP 500 e nada melhor do quê fazer isso em casa, no Brasil. Vai ser um torneio que vou lembrar para o resto da minha vida — declarou Sell.