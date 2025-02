Rio Open adota cerimônia de abertura e Rebeca Andrade apresentará o troféu do ATP 500

O Rio Open não para de anunciar novidades para sua 11ª edição. Nesta quinta-feira, a organização do ATP 500 revelou que a competição agendada para começar na segunda-feira terá uma cerimônia de abertura com a ilustre presença da ginasta Rebeca Andrade. A estrela estará na jornada noturna apresentando o troféu a ser entregue ao campeão.

A competição terá qualificatório no fim de semana, mas os jogos das chaves principais de simples e duplas estão todos programados para o dia 17. Rebeca Andrade será a estrela da solenidade de boas-vindas aos astros do tênis antes do primeiro jogo da sessão noturna, agendado para 19 horas. A estrela olímpica aparecerá na Quadra Central Guga Kuerten segurando o troféu criado por Antonio Bernardo, que será entregue no domingo, dia 23, ao campeão.

"É um prestígio e um prazer, para todos nós do Rio Open, receber a maior atleta olímpica do nosso país no maior torneio de tênis da América do Sul, ainda mais em uma cerimônia inédita e especial como essa, que marca oficialmente o início da nossa 11ª edição", declarou Márcia Casz, diretora-geral do Rio Open.

Rebeca se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil em Paris-2024, ao chegar a dois ouros, três pratas e um bronze, superando os velejadores Torben Grael e Robert Scheidt e o canoísta Isaquias Queiroz, que somam cinco. Estrela nacional e também destaque mundial, ela celebrou o convite do Rio Open.

"Fiquei muito honrada com o convite do Rio Open para participar da cerimônia de abertura, uma responsabilidade enorme poder entrar com o troféu. Estou bem ansiosa, o Rio Open é um torneio que traz grandes atletas de todo o mundo, uma oportunidade para os fãs de tênis poderem ver de perto jogos incríveis!", disse Rebeca. "Gosto muito de tênis! É um dos esportes que eu tenho gostado de praticar e estou melhorando", concluiu.