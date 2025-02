Retorno de Neymar ao Santos é marcado por alta participação, bolada e faltas duras: "Não estou 100%"

Neymar esteve em campo na segunda etapa da partida. NELSON ALMEIDA / AFP

Estava tudo combinado, só não avisaram o Botafogo-SP. Os santistas que foram à Vila Belmiro testemunhar o retorno de Neymar poderão se gabar que estavam presentes no regresso do craque, mas não relatarão que foi uma noite memorável a desta quarta-feira (5) em que o Santos empatou em 1 a 1 com o Botafogo-SP, pelo Paulistão.

Se dependesse da torcida, a partida teria tido apenas o segundo tempo, quando Neymar, o aniversariante do dia, esteve em campo. Ele entrou no intervalo da partida, no lugar de Gabriel Bontempo. A intenção do técnico Pedro Caxinha, que cumpriu suspensão, era de utiliza-lo por 30 minutos. O camisa 10 precisou ficar em campo a segunda etapa inteira após o time de Ribeirão Preto empatar o jogo com Alexandre Jesus — Tiquinho Soares, de pênalti, abriu o placar no primeiro tempo.

O primeiro toque na bola foi o menos glamoroso possível para uma estrela do futebol mundial. Com poucos segundos de retomada da partida, a defesa do Botafogo espanou e a bola acertou em cheio uma região sensível do corpo do santista.

Posicionado pelo centro da linha de meias, Neymar teve liberdade para circular. A maioria das suas 64 participações com a bola tiveram inícios na meia-esquerda.

Mapa de calor de Neymar durante a partida. Reprodução / SofaScore

Ele fez de tudo um pouco em 45 minutos. Driblou. Cobrou falta e escanteio. Tabelou com o ex-gremista Guilherme e também com Thaciano. Finalizou. Faltou o gol. Sofreu cinco faltas, duas delas mais duras resultam em cartões amarelos para o adversário — Alisson, do Botafogo, foi expulso, em lance que não envolveu Neymar, aos 25 minutos o segundo tempo, quando o placar estava em 1 a 1.

— Difícil encontrar palavras para expressar um sentimento quando se ama alguém. Amo muito o Santos. Sobre o jogo, foi muito difícil. Um time que defende bastante, dá muita pancada. Momento de paciência, de mudança. Tenho certeza que vamos conquistar muitas vitórias. Esse time vai encaixar de forma incrível — analisou.

No final da partida, o gol da vitória quase saiu dos seus pés. Em um dos poucos momentos em que recebeu a bola pela direita, cortou para dentro, fintou dois defensores e disparou. O chute parou no goleiro João Carlos. O camisa 10 ainda teve outra finalização para fora.

— Preciso de minutos. preciso de jogos. Não estou 100%. Foi um bom jogo, não esperava correr esse tanto. Me senti 100% confiança. Falta ritmo. Em três ou quatro jogos, estarei melhor — previu.

Ao término da partida, com a missão cumprida, os jogadores do Botafogo foram aproveitar a honra de estarem em campo na volta de Neymar e posaram para fotos junto com o ídolo. Esses, sim, tiveram uma noite memorável.