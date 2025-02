Relembre as vezes em que Roger foi adversário do Grêmio na Arena

Roger Machado já venceu o Grêmio duas vezes na Arena como treinador, uma delas quando comandava o Bahia. Fernando Gomes / Agência RBS / Agência RBS

Ídolo do Grêmio como jogador e destaque como técnico. É um resumo da passagem de Roger pelo Tricolor. Contudo, agora, ele está do outro lado, no comando do Inter, e vai disputar um Gre-Nal pela primeira vez estando no banco dos visitantes da Arena.

Apesar desse fato histórico, não é a primeira vez em que o treinador atua como visitante contra o Grêmio. Já foram cinco oportunidades, com duas vitórias de Roger Machado, duas derrotas e um empate.

As vitórias do técnico na Arena foram em 2018 e 2019, por Palmeiras e Bahia, respectivamente. O empate também foi com o tricolor baiano.

Mais recentemente, Roger Machado enfrentou o Tricolor duas vezes na Arena, quando estava comandando o Juventude. No entanto, foram duas vitórias do Grêmio, sendo uma delas na final do Gauchão do ano passado.

Os confrontos de Roger contra o Grêmio na Arena

2018

6/6 — Grêmio 0x2 Palmeiras — Brasileirão

2019