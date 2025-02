Reforçado após janela, Milan quer iniciar campanha de recuperação na Serie A

O português João Félix, recém-contratado, comemorou seus primeiros minutos como 'rossonero' com gol, enquanto o inglês Tammy Abraham, talvez consciente do aumento da concorrência no ataque, fez dois contra a Roma, clube que o emprestou.

Com 35 pontos e na oitava posição da Serie A, o Milan visita o Empoli (16º) no próximo sábado em busca de uma vitória para se aproximar da zona de classificação da Liga dos Campeões.

"Agora tenho uma equipe como eu gosto, com dois atacantes na ponta", disse o técnico Sérgio Conceição, que além de Félix e Abraham também conta com o mexicano Santiago Giménez.

Líder e com outras preocupações, o Napoli (54 pontos) recebe no domingo a Udinese (10ª), enquanto a Inter de Milão (2ª) joga na segunda-feira contra a Fiorentina (6ª), quatro dias depois de cumprir o jogo adiado em dezembro contra a própria 'Viola', pela 14ª rodada, por conta do desmaio do volante Edoardo Bove.