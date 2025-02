Red Bull apresenta o RB21, novo carro para a temporada 2025 de Fórmula 1

A Red Bull revelou nessa terça-feira o carro para a disputar a temporada 2025 de Fórmula 1. Uma semana após exibir detalhes da pintura do novo modelo, a escuderia divulgou agora mais detalhes. Com o RB21, a equipe quer recuperar a hegemonia perdida para a McLaren, vencedora do Mundial de Construtores do ano passado.