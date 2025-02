Real Madrid vence City (3-2) em Manchester na ida do playoff da Champions

Depois de ficar duas vezes atrás no placar, o Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 2 nesta terça-feira (11), no Etihad Stadium, no jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Os ingleses abriram vantagem com dois gols de Erling Haaland (18' e 79' de pênalti), mas Kylian Mbappé (59'), Brahim Díaz (85') e Jude Bellingham (90'+1) deram a vitória ao time merengue.

Antes do início da partida, torcedores do City em um setor atrás do gol do Etihad Stadium, exibiam uma faixa na qual o meio-campista Rodri, do 'Citizen', aparecia beijando a Bola de Ouro, com uma mensagem em alusão a Vinicius.

A faixa trazia a frase 'Stop Crying Your Heart Out' (Pare de chorar, em português) nome de uma música do Oasis, cujos membros Liam e Noel Gallagher são torcedores do City.

Alheio a estas provocações, o Real Madrid tomou a iniciativa no início do confronto, mas os jogadores comandados por Pep Guardiola, mais recuados e mostrando um certo nervosismo, resistiram bravamente à ofensiva do time 'merengue', sob o olhar dos treinadores Thomas Tuchel, Ronald Koeman e Rafa Benítez, presentes no estádio.

O primeiro aviso chegou aos dez minutos, quando o goleiro Ederson derrubou Vinícius Júnior na área e o árbitro de campo marcou pênalti, mas a jogada foi anulada por impedimento do brasileiro depois de receber um passe de Federico Valverde.

Momentos depois, o francês Kylian Mbappé teve uma clara oportunidade após um passe perfeito de Vini, mas o chute do francês foi defendido pelo goleiro do Manchester City em dois tempos.

A chance mais clara do Real Madrid aconteceu aos 13. Após tabelar com Rodrygo, Ferland Mendy ficou sozinho com o gol livre, mas demorou a finalizar e Natan Aké salvou o City.

Até que Haaland não desperdiçou a primeira oportunidade que teve no jogo e abriu o placar com um gol que demorou a ser validado pela revisão do VAR. Josko Gvardiol ajeitou a bola de peito para o artilheiro norueguês bater cruzado de primeira.

- Virada -

No segundo tempo, as chances também se alternaram entre as duas equipes. Primeiro, Haaland quase ampliou para os 'Citizens' com uma finalização que acertou a trave.

Depois, o inglês Jude Bellingham poderia ter empatado de cabeça e Mbappé também, com um chute à queima-roupa defendido por Ederson.

Mas o Real Madrid chegou ao empate graças à sua insistência. Mbappé tentou emendar de voleio um lançamento na área por Dani Ceballos e, apesar de não acertar o chute em cheio, a bola foi parar no fundo do gol.

Ederson voltou a salvar seu time aos 67 minutos ao defender uma bola de Bellingham com o pé em um mano-a-mano dentro da área com o inglês.

No entanto, o City voltou a ficar em vantagem quando Ceballos derrubou Phil Foden na área e a arbitragem marcou pênalti, que Haaland cobrou e converteu.

Até que a sorte sorriu para o Real Madrid. Após um erro de Ederson na saída de Ederson, Vini chutou, o goleiro defendeu e Brahim Díaz aproveitou o rebote para marcar.

E nos acréscimos, a vitória veio por outro erro do City. Mateo Kovacic deu um passe para trás e Vini apareceu mais uma vez para interceptar. Na tentativa do brasileiro de encobrir o goleiro, a bola sobrou para Bellingham mandar para as redes e garantir a importante vantagem para o jogo de volta, que será disputado no dia 19 de fevereiro no Bernabéu.