Real derrota City com 3 de Mbappé e avança às oitavas da Liga dos Campeões; Juventus cai

Com mais uma atuação brilhante de Mbappé, o maior campeão da Liga dos Campeões, com 15 títulos, reafirmou sua força na competição e deixou claro que segue firme na briga por mais uma taça. Após vencer o Manchester City por 3 a 2 na Inglaterra, o Real Madrid mostrou sua superioridade nesta quarta-feira e voltou a vencer o rival, desta vez, no Santiago Bernabéu, por 3 a 1, com três gols do craque francês.

A torcida do Real Madrid celebrou com entusiasmo no Santiago Bernabéu, entoando coros de "olé" e até brincando com gritos pedindo a permanência de Guardiola. O técnico do Manchester City, visivelmente desanimado, foi flagrado diversas vezes abatido no banco de reservas, refletindo a superioridade dos donos da casa.

O Real poderá encarar nas oitavas de final outro time no qual tem histórico positivo na Liga dos Campeões: o Atlético de Madrid. A outra opção, que será decidida em sorteio, é o Bayer Leverkusen.

A pressão do Real Madrid foi total no primeiro tempo e precisou de apenas três minutos para acabar com a empolgação do City, que precisava reverter uma derrota em casa. Logo no início, Asensio cruzou para Mbappé de longe. O francês, com categoria, tocou por cobertura e abriu o placar para os visitantes, deixando o time inglês em situação ainda mais complicada.

Sem espaço para criar, o Manchester City pouco produziu ofensivamente. O Real manteve o controle da partida e seguiu pressionando, levando perigo com Bellingham, Valverde e novamente com Mbappé. O francês, que já havia aberto o placar, voltou a ser decisivo ao ampliar a vantagem madrilenha aos 32.

No segundo gol, Bellingham acionou Vinícius Júnior pela direita, e o brasileiro rolou para Rodrygo, que encontrou Mbappé em boa posição. O camisa 7 cortou a marcação com um drible rápido e finalizou no canto esquerdo de Ederson, fazendo 2 a 0. Com a desvantagem ainda maior, o City parecia sem reação diante da superioridade do Real Madrid.

No segundo tempo, o domínio do Real Madrid seguiu absoluto. O Manchester City até tentou reagir, mas esbarrou na forte marcação adversária e na falta de criatividade. Ederson se destacou com pelo menos três grandes defesas, evitando uma goleada ainda maior. No entanto, a pressão merengue era intensa, e, aos 15 minutos, Mbappé voltou a brilhar. O francês recebeu na direita, cortou para o meio e finalizou rasteiro, sem chances para o goleiro brasileiro

O Manchester CIty só foi ameaçar nos minutos finais, quando o Real Madrid se acomodou na partida. Khusanov exigiu grande defesa de Courtois. Aos 46, Marmoush cobrou falta no travessão. A bola sobrou para Nico González, que fez o gol de honra do time inglês.

PSG GOLEIA

O Paris Saint-Germain não deu chances para surpresas e confirmou seu favoritismo com uma goleada avassaladora sobre o Brest por 7 a 0, no Parque dos Príncipes. Com a vantagem confortável conquistada no jogo de ida, quando venceu por 3 a 0 fora de casa, o time parisiense entrou em campo com tranquilidade e dominou completamente a partida.

Os gols da vitória foram marcados por Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Doué, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos e Mayulu. Com um ataque eficiente e um meio-campo criativo, o PSG impôs seu ritmo desde o início, sem dar espaço para qualquer reação do adversário.

Após derrotar o Brest, o PSG terá uma provação pela frente, já que enfrentará um de dois dos favoritos ao título: Liverpool ou Barcelona.

BORUSSIA DORTMUND TAMBÉM PASSA!

Mais cedo, o Borussia Dortmund segurou no Signal Iduna Park um empate sem gols com o Sporting, de Portugal. O resultado foi suficiente para confirmar a vaga do time alemão, que venceu fora de casa por 3 a 0.

O Dortmund aguarda o sorteio para saber se enfrentará o Aston Villa, da Inglaterra, ou Lille, da França.

PSV DESPACHA A JUVENTUS

Após o Feyenoord eliminar o Milan, mais um time holandês fez um italiano passar vexame nesta quarta. Desta vez, foi a vez do PSV surpreendeu a Juventus ao vencer na prorrogação por 1 a 0, depois triunfo no tempo normal por 2 a 1.

Perisic abriu o placar, colocando a Juventus em vantagem momentânea, mas Weah respondeu rapidamente, deixando tudo igual - um resultado que, naquele momento, garantia a equipe italiana nas oitavas.

No entanto, Saibari mudou o rumo da partida ao marcar o gol que levou o confronto para a prorrogação. Foi então que a estrela de Flamingo brilhou. O zagueiro aproveitou um rebote do goleiro Di Gregorio e, com oportunismo, empurrou para as redes, selando a classificação com uma vitória por 3 a 1.