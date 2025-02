Rafael garante São Paulo forte em jogos que podem ajudar Palmeiras: 'Dedicação por 6 pontos'

Os dois últimos jogos do São Paulo no Campeonato Paulista são diante de Ponte Preta (quarta-feira, no MorumBis) e São Bernardo (domingo, fora de casa), times que aparecem na frente do Palmeiras na tabela do Paulistão. Apesar de alguns torcedores tricolores já falarem em "entrega", o goleiro Rafael garante um time concentrado para fechar com dois triunfos na fase de classificação.

"Sabemos que já classificamos, mas é importante no geral ir bem para levar os jogos (decisivos) para o MorumBis, onde temos uma força grande com a torcida. Vamos encarar os dois com dedicação para fazer seis pontos e ficar o mais alto na tabela", afirmou o goleiro, herói são-paulino contra o Palmeiras ao garantir o 0 a 0 com boas defesas, à CazéTV.

Em um clássico bastante ruim no Allianz Parque, sobretudo pela postura retraída do São Paulo, um defesa de Rafael em cabeçada à queima roupa de Flaco López garantiu a igualdade e a vaga aos visitantes. O goleiro defendeu a postura do time e explicou que a maratona de jogos vem atrapalhando.

"Sobre o lance, a gente sabe como o time do Palmeiras é forte ofensivamente na bola aérea, e foi uma bola rápida. Tive de pegar bem, na velocidade", explicou, satisfeito com o desempenho tricolor.

"Acredito que fizemos um bom jogo, é muito difícil jogar aqui e defensivamente fizemos um bom jogo, soubemos nos defender e anular o ataque do Palmeiras. Ainda estamos em pré-temporada, o Paulista é difícil e é complicado ajustar de um jogo para o outro. E fizemos três jogos na semana", defendeu o elenco o goleiro. "Saio feliz em ter saído sem levar gols e continuaremos trabalhando para evoluir. Vamos fazer grandes correções e chegar forte para a fase final", mostrou convicção.

Na visão de Rafael, o clube vem sofrendo para entrosar por causa do período nos Estados Unidos que deixou o calendário apertado. E não escondeu outra preocupação: o cansaço.